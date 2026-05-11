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Sedini y llamado a movilizarse: “El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie”

La vocera de Gobierno dijo que “hay una oposición que está dispuesta a dialogar y hacer las cosas bien y otra que no. Una que prefiere el sabotaje legislativo y la movilización en las calles para hacer presiones y resolver las diferencias. Digamos las legítimas discusiones que se tienen que dar en el Congreso como en cualquier institución democrática”, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Sedini y llamado a movilizarse: “El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la tarde de este lunes la polémica generada por el llamado de la diputada comunista, Lorena Pizarro, a movilizarse. Indicó que el PC “no le puede dar cátedra de democracia a nadie”.

La parlamentaria en Radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso “para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo”.

Sedini señaló que “hay una oposición que está dispuesta a dialogar y hacer las cosas bien y otra que no. Una que prefiere el sabotaje legislativo y la movilización en las calles para hacer presiones y resolver las diferencias. Digamos las legítimas discusiones que se tienen que dar en el Congreso como en cualquier institución democrática”, consignó 24Horas.

Asimismo, agregó que “a mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie; debería empezar a mirar internamente a sus militantes”.

Ejemplificó su punto mencionando casos judiciales vigentes: “Por ejemplo, la procesada por violencia contra la ministra Lincolao. Esa no es la forma de hacer política, no es la forma de hablar de democracia“.

Para el Ejecutivo, el discurso proveniente desde las filas del PC representa un intento por “pasar por encima de la institucionalidad democrática”. Una contradicción que Sedini calificó de “inaceptable” considerando el rol que el partido cumple dentro de la coalición y el sistema político.

Kast responde al PC tras dichos de diputada Pizarro: “Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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