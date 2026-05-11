Reportan incendio cerca de la UDP en el Barrio República

Un incendio se registró la mañana de este lunes en cercanías de la Universidad Diego Portales, en el Barrio República, en Santiago, Región Metropolitana.

Se informó que trataría de un cité que se encuentra en cercanías del establecimiento educacional.

Según consignó T13, el incendio se registró cerca de la intersección de Sazié con República. Se trataría de un antiguo edificio de tres pisos que se encuentra en remodelación

Los estudiantes de la Universidad Diego Portales fueron evacuados del inmueble a causa de lo ocurrido.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos, ante la emergencia de que se pueda extender el siniestro hacia inmuebles colindantes.

Alumnos de otros recintos universitarios por el sector también fueron evacuados.

Tampoco se ha confirmado el origen del siniestro.

Desde la institución confirmaron al matinal “Tu Día”, que en el lugar se encuentran trabajando 18 compañías de Bomberos. Confirmaron que, hasta las 12:04 horas de este lunes 11 de mayo, aún no ha sido controlado.

“Estamos trabajando para evitar la propagación a las estructuras colindantes, tenemos universidad, casas-habitación, locales comerciales de estructura muy antigua. Tenemos peligro de derrumbe”, indicaron desde la 3° Compañía de Bomberos de Santiago.