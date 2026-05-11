Dua Lipa presenta millonaria demanda contra Samsung por usar su imagen en cajas de televisores

La cantante británica, Dua Lipa, presentó una millonaria demanda en contra de Samsung Electronics, por el presunto uso no autorizado de su imagen en cajas de televisores.

Dicha demanda asciende a 15 millones de dólares, y las cajas en cuestión son los empaques de televisores vendidos desde 2025.

Según informó Variety, la denuncia fue interpuesta el pasado 8 de mayo ante un tribunal de California, EEUU. En la acusación, la artista apunta contra la empresa por haber utilizado su rostro, sin permiso ni compensación, en los empaques de cartón.

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De acuerdo a la demanda, y tras enterarse de la situación, la estrella pop pidió a Samsung dejar de ocupar su imagen en las cajas.

No obstante, en la acusación afirma que la compañía rechazó la solicitud con una actitud “indiferente y desdeñosa”.

La denuncia indica que Samsung obtuvo beneficios al insinuar que la cantante promocionaba sus televisores, lo cual no fue autorizado por ella.

También, señala que la artista es propietaria de los derechos de autor de la fotografía utilizada, que fue tomada en un festival estadounidense en 2024.

Además, se incluyen comentarios publicados en la red social X, donde usuarios sugerían que la imagen de Dua Lipa podía influir en su compra.