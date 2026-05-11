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Hija de Nelson Acosta actualiza su estado de salud tras ser internado y realiza nuevo llamado

A través de redes sociales, Silvana Acosta agradeció por los mensajes de apoyo recibidos y remarcó que busca cumplir con una intención que tenía su padre. “Quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que era atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Hija de Nelson Acosta actualiza su estado de salud tras ser internado y realiza nuevo llamado

Silvana Acosta, hija del ex DT de La Roja, Nelson Acosta, actualizó el estado de salud de su padre, después de ser internado en urgencia en Rancagua. 

El exentrenador, de 81 años y quien padece alzheimer, fue hospitalizado la noche del sábado pasado en la Clínica Isamédica de Rancagua. 

Tras la preocupación que generó la noticia, Silvana compartió un video en su cuenta de X y se refirió al estado del icónico estratega. 

“Sé que están todos tan preocupados, quería contarles que mi papá efectivamente está hospitalizado”, sostuvo.

Luego, indicó que “como vengo advirtiendo a los tribunales hace varios meses, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que tiene, hace que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención”.

“Quiero cumplir lo que mi papá se propuso”

Tal como lo realizó hace algunos días, Silvana volvió a hacer un llamado para ayudar a Acosta. “Lo que yo quiero como hija y lo que estoy insistiendo, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso. Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana. Todos sus seguros ahí, era la atención que a él le gustaba”, señaló. 

En este sentido, expresó: “Quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que era atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado”. 

“Aprovecho de pedirles una vez más con sus rezos y buenos deseos para que mi papá se mejore lo antes posible, no tenga dolores. Les mando mucho amor”, concluyó.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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