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Kast responde al PC tras dichos de diputada Pizarro: “Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles”

El Mandatario reaccionó así a las declaraciones de la parlamentaria, quien en Radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso “para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast responde al PC tras dichos de diputada Pizarro: “Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles”

El Presidente José Antonio Kast acusó al Partido Comunista (PC) de buscar “agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”, en referencia al proyecto de Reconstrucción Nacional.

El Mandatario reaccionó así a las declaraciones de la diputada de la colectividad, Lorena Pizarro, quien en Radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso “para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo”.

Kast, en su cuenta de X, expresó. “Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

En el medio citado, la diputada declaró que “hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay un una lógica que se instaló después del ’90, que se cree que el Congreso resuelve todo”.

“Si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandante”, añadió.

También dijo que “nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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