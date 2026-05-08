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Lugares turísticos en Chile: conoce las especies más icónicas de la zona central y su hábitat

Explora lugares turísticos en Chile perfectos para el avistamiento de fauna y sorpréndete con especies icónicas que habitan en los distintos paisajes de la zona central del país.

Natalia Hess
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Lugares turísticos en Chile: conoce las especies más icónicas de la zona central y su hábitat

La riqueza natural del país también se refleja en los animales que habitan en los distintos ecosistemas, además de los lugares turísticos en Chile donde es posible observar estas especies únicas y emblemáticas en su hábitat natural. 

Si eres amante de la naturaleza y el avistamiento de fauna, descubre algunos de los animales más icónicos de la zona central del país y los destinos ideales para conocerlos de cerca.

Lugares turísticos en Chile: fauna de montaña y especies emblemáticas de la zona central

Cóndor Andino

Entre las especies más emblemáticas de la fauna chilena destaca el Cóndor andino, considerada una de las aves voladoras terrestres más grandes del mundo y uno de los símbolos naturales más representativos de la cordillera de los Andes. 

El cóndor habita principalmente en zonas montañosas y cordilleranas, donde encuentra acantilados y farellones ideales para anidar y descansar. En la zona central de Chile, uno de los mejores lugares turísticos en Chile para observarlo es el Mirador de Cóndores, ubicado a unos 60 kilómetros de Santiago, en pleno Cajón del Maipo.

Rodeado de cerros, quebradas y paisajes cordilleranos, este sector ofrece excelentes oportunidades de avistamiento, especialmente durante las primeras horas del día, cuando es común ver a estas aves sobrevolando las montañas. 

Zorro culpeo

Entre los animales más icónicos que forman parte de los lugares turísticos de Chile y de la biodiversidad de la zona central se encuentra el Zorro culpeo, también conocido como zorro colorado. Se trata de una de las especies de zorro más grandes de Sudamérica. Destaca por su pelaje grisáceo con tonos rojizos, su abundante cola de punta oscura y su notable capacidad de adaptación a distintos entornos naturales.

En la zona central de Chile, es posible encontrarlo en sectores protegidos como el Parque Nacional La Campana, el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca y algunas áreas del Cajón del Maipo, donde suele desplazarse entre quebradas, cerros y sectores de vegetación nativa. 

@faunanativachile

Zorro Culpeo, región del Maule 🇨🇱 ¿los habías escuchado así? Encuentro increíble con varios zorros culpeo en la cordillera del Maule 🦊 Los vimos interactuar, vocalizar y moverse con total confianza cerca de nosotros. Un momento único… pero con una realidad triste detrás: estos zorros están improntados, se acercan demasiado a las personas porque son alimentados constantemente. 💚 No alimentemos fauna silvestre. Cambiar su comportamiento natural los pone en riesgo. Repost @fotos.koko 🦊 #ZorroCulpeo #FaunaSilvestre #CordilleraDelMaule #LagunaDelMaule #NoAlimentesLaFauna #ChileSilvestre #ZorrosDeChile #naturalezachile #chile #santiagodechile #wildlife #travel #photo #fox #wildlife_vision #southamerica #patagonia #faunasalvajechile #america #videoviral #videography #viral_video #love

♬ sonido original – Faunanativachile

Lugares turísticos en Chile: descubre los destinos para descubrir la fauna silvestre

Guanaco 

Con un pelaje café claro y cuello alargado, este animal puede alcanzar hasta 1,90 metros de altura y pesar cerca de 150 kilos, convirtiéndose en uno de los mamíferos más emblemáticos del país.

Para quienes buscan lugares turísticos de Chile donde observar el guanaco en su hábitat natural, uno de los mejores destinos en la zona central es la Reserva Nacional Río de los Cipreses, ubicada en la cordillera de la Región de O’Higgins. En los sectores altos de la cuenca del río de Los Cipreses es posible avistar guanacos desplazándose entre montañas, quebradas y paisajes cordilleranos, especialmente en áreas de menor intervención humana.

@joaquinrivera.ph

Guanaco | Lama guanicoe • Hoy te cuento un poco sobre esta especie que está presente en nuestro país 🇨🇱 • • #faunachilena #photographer #chile #faunadechile #teleobjetivo #mamiferosdechile #mamiferoschile #600mm #sigma #canonchile #canon #sigma_photo_chile #mamiferosdechile #guanaco

♬ Pachamama – Sebastian Game

Lobo fino de Juan Fernández

El Lobo fino de Juan Fernández, el único lobo marino endémico del país. Este mamífero marino, que estuvo al borde de la extinción debido a la caza indiscriminada durante siglos, hoy representa uno de los grandes ejemplos de recuperación y conservación de la fauna chilena.

A diferencia del lobo marino común, el lobo fino de Juan Fernández posee un cuerpo más pequeño, orejas visibles y una piel más densa y suave, formada por dos capas de pelo que le permiten mantenerse aislado de las frías aguas del Océano Pacífico. 

Su hábitat se encuentra exclusivamente en el Archipiélago Juan Fernández y en las Islas Desventuradas. Allí habita principalmente en costas rocosas, cuevas y playas de difícil acceso.

Source Texto: La Nación / Foto: Chile es Tuyo
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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