Bancada del PS presenta propuesta económica e indicaciones a la megarreforma

En el marco de la tramitación del plan de Reconstrucción, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) entregó en La Moneda una propuesta integral de crecimiento, desarrollo y empleo, que denominaron “Un Chile que crezca para todos”.



El documento critica la iniciativa presentada por el Gobierno y que ellos denominan “ley de los súper ricos”.



A juicio de los parlamentarios, dicha iniciativa no es una verdadera ley de crecimiento, sino que una rebaja tributaria al gran capital que incluye invariabilidad por 25 años. Integración del sistema, amnistías y beneficios concentrados en los sectores de mayores ingresos.



La propuesta del PS se organiza en tres ejes:



– Alivio familiar: Devolución mensual del IVA en bienes básicos, eliminación del Dicom histórico. Y regularización de deudas y créditos por arriendo y cuidados.



– Empleo digno: Subsidios para mujeres jefas de hogar y jóvenes, sala cuna universal. Reconversión laboral gratuita y fortalecimiento del Sence.



– Chile 2050: Soberanía energética, hídrica, oceánica y digital; plan “Mi Hogar Solar”; educación trilingüe; apoyo a la agricultura familiar y pequeña minería, e inversión del 1% del presupuesto en I+D).



Además, exigen justicia tributaria, eliminando la invariabilidad de 25 años, proteger a las pymes (con una tasa permanente del 12,5% y pago a 30 días). Y compensar a los municipios por la exención de contribuciones.



El jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, señaló que “hacemos entrega de esta carta y también de las indicaciones que debemos presentar hasta el domingo respecto a este proyecto. Podemos tener posiciones marcadas, pero el PS nunca va a renunciar a un debate legislativo serio y responsable. Cada una de nuestras indicaciones serán debidamente acotadas y estarán fundadas dentro de un marco institucional de una propuesta al Ministerio de Hacienda, al Gobierno y al país”.

Manouchehri: “Chile tiene que crecer, pero crecer para todos”

El diputado Daniel Manouchehri dijo que “Chile tiene que crecer, pero crecer para todos. Por eso presentamos una propuesta seria de crecimiento, empleo digno y desarrollo económico”.



El diputado Nelson Venegas sostuvo que “los únicos que no han querido llegar a acuerdos es la gente del Gobierno. Esta es quizás la ley más importante de los últimos años, porque nos va a dejar atados económica y, por lo tanto, políticamente, por los próximos 25 años. Pero se está votando a rajatabla, pasando a llevar la voluntad de los parlamentarios”.



El parlamentario Juan Santana declaró que “estamos refiriéndonos a propuestas relacionadas, por ejemplo, con el acceso a la gratuidad en educación superior. A propuestas relacionadas con cómo financiamos y garantizamos la continuidad del programa de alimentación escolar. Estamos hablando de cómo garantizamos el financiamiento para la PGU, que hoy es el principal instrumento de financiamiento de los jubilados y las jubiladas en nuestro país”.



La diputada Carolina Cucumides enfatizó que “la propuesta del Gobierno es un castillo de naipes que va a llevar al despeñadero a nuestro país. Aquí estamos haciendo una propuesta concreta, que va a generar empleo y productividad, haciendo crecer al país”.