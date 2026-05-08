Actriz peruana demanda a James Cameron por usar sus rasgos para crear a personaje de “Avatar”

La actriz peruana-estadounidense, Q’orianka Kilcher, demandó a James Cameron y Walt Disney Company, por el presunto uso no autorizado de su imagen para la creación de un personaje de “Avatar”.

De acuerdo a lo consignado por Variety, la también cantante acusa que Cameron, director de la película, utilizó una imagen suya cuando tenía 14 años. Esto, durante su trabajo en el filme “The New World”, donde interpretó a Pocahontas.

La intérprete asegura que el cineasta extrajo sus rasgos faciales, sin su consentimiento, para desarrollar a “Neytiri”, uno de los personaje principales de “Avatar”.

El abogado de la actriz señaló que “tomó los rasgos faciales biométricos únicos de una niña indígena de 14 años”.

“Los pasó por un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso. Eso no es cine. Eso es robo”, añadió.

Según relata Kilcher, conoció a Cameron en un evento en 2009, y en esa ocasión, el famoso director la habría invitado a su oficina.

Ahí, recibió una nota que habría tenido el siguiente mensaje: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estabas rodando otra película. La próxima vez”.

Además, la artista asegura que posteriormente vio una entrevista a Cameron, donde este último confirmaría el uso de su imagen.

“La fuente real de esto fue una foto en el L.A. Times, una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. Esta es en realidad ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante”, habría dicho Cameron en la entrevista, según la demanda.