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IPC subió un 1,3% en abril e inflación anual saltó al 4%

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (8,0%), y vivienda y servicios básicos (0,8 puntos). El acumulado a 12 meses se compara, en tanto, con 4,4% registrado en septiembre de 2025, consignó Radio Cooperativa. Como consecuencia de lo indicado, la Unidad de Fomento (UF) sumará otros 523 pesos de aquí al 10 de junio, y llegará a 40 mil 763.

Patricia Schüller Gamboa
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IPC subió un 1,3% en abril e inflación anual saltó al 4%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,3% en abril, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Variación que se ubicó en menos de lo esperado tras el fuerte aumento de las gasolinas.

De esta manera, la inflación acumula un aumento de 2,7% en lo que va del año y de 4,0% en 12 meses.

En abril la gasolina presentó un aumento mensual de 25,3%, aportando 0,774 puntos a la variación del indicador general.

Analistas esperaban un aumento de 1,5% en el IPC de abril, de acuerdo al consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg. Esto luego del fuerte aumento en los precios de los combustibles en medio de la guerra en Medio Oriente.

El acumulado a 12 meses se compara, en tanto, con 4,4% registrado en septiembre de 2025, consignó Radio Cooperativa.

Como consecuencia de lo indicado, la Unidad de Fomento (UF) sumará otros 523 pesos de aquí al 10 de junio, y llegará a 40 mil 763.

Según detalló el INE, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC “aportaron incidencias positivas” en el resultado del cuarto mes del año, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Divisiones con aumentos en sus precios

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (8,0 por ciento), y vivienda y servicios básicos (0,8 puntos).

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-1,8 por ciento).

El desglose detalla que la gasolina subió en abril un 25,3%, y acumula un alza de 29,7 en lo que va del año.

El petróleo diésel anotó un incremento de 45,7 puntos, acumulando 55,7 este 2026.

El gas licuado, en tanto, subió un 5,8 por ciento y acumula 3,2 en estos cuatro meses.

El precio del transporte en bus interurbano se elevó 18,6%, y acumula 10,5 puntos en el año.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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