Trump critica los altos precios para las entradas del Mundial 2026: “Yo no pagaría eso”

El presidente de EEUU, Donald Trump, se sumó a las críticas por el alto precio de las entradas para el Mundial 2026 y admitió que “yo no pagaría eso”.

Los tickets más baratos para el primer partido de EEUU en el torneo, programado para el 12 de junio ante Paraguay en Los Ángeles, alcanzan un valor de 1.940 dólares.

Al ser informado de esta situación, el mandatario no ocultó su sorpresa y declaró al diario New York Post que “no estaba al tanto de ese importe”.

“Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir. Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede, me decepcionaría”. añadió.

De igual forma, mencionó que “sé que (el torneo) tiene un éxito enorme, está batiendo todos los récords y (la FIFA) nunca había visto algo así”.

En tanto, indicó que su gobierno podría examinar la situación, considerando también la denuncia que algunos fanáticos presentaron contra la FIFA en la Comisión Europea. “No he visto eso, pero tendría que ocuparme del tema”, sostuvo.

Consignar que esta semana el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de las críticas y señaló que “estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo. Tenemos que aplicar las tarifas de mercado”.

A la vez, afirmó que el 25% de las entradas para la fase de grupos costaban menos de 300 dólares.