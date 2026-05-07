Qué hacer en Santiago: actividades y panoramas para celebrar el Día de la Madre

Si todavía no sabes qué hacer en Santiago para celebrar el Día de la Madre, durante mayo distintas comunas de la capital ofrecerán panoramas pensados para disfrutar en familia, recorrer ferias, escuchar música en vivo y vivir experiencias diferentes.

Desde actividades gratuitas al aire libre hasta eventos con gastronomía, emprendimientos y espectáculos, habrá opciones para todos los gustos y edades, por lo que seleccionamos algunos panoramas ideales para disfrutar y celebrar este día especial junto a tu madre.

Qué hacer en Santiago: música, baile y actividades familiares para celebrar a mamá

Día de la Madre en Puente Alto

Dirección: Avenida Concha y Toro 3214, Puente Alto, Región Metropolitana.

Para celebrar el Día de la Madre, la Municipalidad de Puente Alto realizará una jornada familiar pensada para las mamás, con distintas actividades y espectáculos en vivo. El evento contará con música, danza, espacios de autocuidado y diversas sorpresas para compartir en familia durante la tarde.

Además, la celebración incluirá la presentación del grupo Los Huasos del Sur y un tributo a Karol G, sumando shows musicales para distintos públicos. Con entrada liberada, se proyecta como uno de los panoramas familiares destacados para celebrar el Día de la Madre en Santiago.

Fecha: 9 de mayo

Hora: Desde las 15:00 hrs.

Lugar: Parque Nuestra Señora de Gabriela

MAMÁ FEST

Dirección: Compañía de Jesús 208, Santiago, Región Metropolitana.

Para celebrar el Día de la Madre con música, baile y actividades al aire libre, llegará Mamá Fest a Plaza Brasil con una programación pensada para disfrutar en familia. Durante ambas jornadas habrá expositores con artículos de autor, espacios para recorrer y distintas actividades por si no sabias qué hacer en Santiago.

Entre las principales atracciones destacan los bailes sociales de swing y tango, acompañados por jazz en vivo, además de un encuentro de ajedrez y una exposición de autos clásicos. El evento gratuito también contará con emprendimientos y zonas para fotografiarse.

Fecha: 9 y 10 de mayo

Lugar: Plaza Brasil

Qué hacer en Santiago: una experiencia inmersiva bajo las luces del Parque Metropolitano

Light Cycles

Dirección: Parque Metropolitano de Santiago.

Light Cycles se presenta como una experiencia inmersiva ideal para disfrutar en familia. El recorrido nocturno transforma el Parque Metropolitano de Santiago a través de luces, sonidos y arte digital, creando un ambiente pensado para desconectarse de la rutina y vivir una noche especial bajo las estrellas.

La experiencia contempla cinco instalaciones al aire libre que invitan a recorrer distintos espacios interactivos, mezclando tecnología y entorno natural, perfecto para un excelente plan en qué hacer en Santiago.

Fecha: Disponible durante mayo

Hora: Funciones nocturnas

Qué hacer en Santiago: ferias para encontrar regalos originales por el Día de la Madre

Feria Artesanal

Dirección: San Diego 53, Santiago, Región Metropolitana.

La Feria Artesanal llegará al centro de Santiago con una jornada dedicada a los emprendimientos, la creatividad y los productos hechos a mano. El evento reunirá distintos puestos de artesanía y regalos, convirtiéndose en una alternativa ideal para recorrer en familia y encontrar detalles especiales para el día de la madre.

Además de los emprendimientos, la feria contará con talleres, música en vivo y foodtrucks. La actividad busca reunir a la comunidad en torno a la cultura y la gastronomía, sumándose a los panoramas gratuitos para celebrar esta fecha en la Región Metropolitana.

Fecha: 8 y 9 de mayo

Hora: Viernes de 11:00 a 19:00 hrs / sábado de 10:00 a 17:00 hrs.

Feria de la Mujer Emprendedora

Dirección: Plaza Ñuñoa, sector norte.

Para quienes buscan un regalo especial para el Día de la Madre, la Feria de la Mujer Emprendedora llegará a Plaza Ñuñoa con una selección de productos creados por emprendedoras locales. El evento busca impulsar el comercio independiente y ofrecer alternativas únicas para un buen regalo con artículos hechos de manera artesanal y personalizada.

Durante la feria habrá puestos de joyería, chocolates, aromaterapia, moda y accesorios, además de distintos emprendimientos con propuestas creativas y regalos originales.