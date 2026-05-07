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Poduje advierte que sin megarreforma no tienen cómo financiar la reconstrucción

El titular de Vivienda dijo que “en caso de que no se apruebe no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción. Todas las reconstrucciones requieren un fondo especial transitorio”.

Patricia Schüller Gamboa
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Poduje advierte que sin megarreforma no tienen cómo financiar la reconstrucción

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, advirtió que si la megarreforma no es aprobada no tendrá de donde generar el dinero necesario para la reconstrucción tras los incendios que afectaron al sur del país.

Según consignó Radio Biobío, Poduje dijo que “en caso de que no se apruebe no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción. Todas las reconstrucciones requieren un fondo especial transitorio”.

“Así ocurrió el 27F, así ocurrió también en la reconstrucción de Viña del Mar. Por lo tanto, esto es una tradición republicana que nosotros esperamos que se cumpla en este caso”, indicó.

Respecto a la sesión en la Comisión de Hacienda, el titular de Vivienda mencionó que se encontraron con una instancia “muy proactiva” respecto a la reconstrucción. Y manifestó que observó “mucha empatía y sensibilidad respecto a las 4.600 familias que están esperando los recursos en Ñuble y Biobío, así que yo espero que podamos tener éxito pronto con esos recursos”.

En cuanto al plan de Reconstrucción Nacional sostuvo que “es un proyecto que requiere la región de Ñuble y Biobío”. “Hay mucha angustia en las familias, ya están preguntando porque saben que esto está en la agenda y preguntan cuándo van a estar los recursos”, añadió.

“Además nos preguntan de la Región del Biobío de otras comunas, de Lota, Coronel, de Quillón: ¿qué pasa si esto no se aprueba?, ¿qué pasa con los recursos nuestros? Que ya estamos hoy día gastando presupuesto regular del Ministerio de la Vivienda, y por tanto tenemos que tener pronto estos recursos”, subrayó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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