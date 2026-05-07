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Qué hacer en Santiago: panoramas para mayo con cultura, música y entretención

Conciertos, ferias temáticas, anime, talleres y actividades gratuitas marcarán la agenda cultural de mayo en Santiago. Revisa algunos de los panoramas más destacados para disfrutar durante el mes en distintos puntos de la capital.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: panoramas para mayo con cultura, música y entretención

Si estas buscando qué hacer en Santiago durante mayo, la capital tendrá una amplia variedad de panoramas culturales y entretenidos para disfrutar durante el mes, con conciertos, ferias temáticas, experiencias inspiradas en el anime y actividades familiares gratuitas.

Desde jornadas dedicadas a la salsa y los vinilos, hasta eventos inspirados en Studio Ghibli y Tim Burton. Este mes le da la bienvenida a la música, arte, cultura y entretención para todos los gustos en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: panoramas musicales para disfrutar en mayo

Sonido Bestial 

Dirección: Av. Providencia 927, Región Metropolitana.

Para quienes disfrutan de la música y el baile, Sonido Bestial regresa con una nueva edición dedicada a la salsa y los vinilos. El encuentro reunirá a distintos DJs en una jornada pensada para bailar, compartir y disfrutar de clásicos salseros en una gran pista de baile.

Además de la música en vivo, el evento contará con animación, stands y la participación de comunidades ligadas a la cultura salsera en Chile, convirtiéndose en un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago durante mayo con cultura y entretención.

  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Hora: 19:00 a 22:30 hrs.
  • Lugar: Centro Cultural de España

Sesiones La Capilla en Montecarmelo 

Dirección: Avenida Bellavista 0594, Providencia, Región Metropolitana.

Durante mayo, Montecarmelo Centro Cultural contará con una programación enfocada en la cultura, el arte y el patrimonio, ofreciendo distintas actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos. La cartelera incluirá talleres de danza contemporánea, música, acuarela, dibujo, encuadernación, telar decorativo y oficios artesanales junto a Artesanías UC.

Dentro de las actividades destacadas aparece Sesiones La Capilla, un ciclo de conciertos íntimos que busca acercar la música en vivo a la comunidad en un espacio patrimonial. La programación contará con la presentación de Komorebi Dúo el próximo 15 de mayo y de la Orquesta de Cámara de Santiago el 16 de mayo. 

Además, los otros panoramas y actividades se desarrollarán durante todo el mes de mayo. También, se inaugurarán nuevas exposiciones de artes visuales, junto a una programación especial por el Día de los Patrimonios, que incluirá recorridos, gastronomía, música y experiencias familiares con entrada liberada.

  • Fecha: Durante mayo
  • Lugar: Montecarmelo Centro Cultural

Qué hacer en Santiago: ferias temáticas para fanáticos del cine y anime

Feria Tim Burton

Dirección: Santa Rosa 179, Región Metropolitana.

La Feria Tim Burton llegará con una experiencia inspirada en el imaginario visual del reconocido director. El evento reunirá cosplayers, tiendas temáticas, merchandising, arte y accesorios, creando un ambiente marcado por el misterio, la fantasía y personajes icónicos del cine.

Además, los asistentes podrán recorrer espacios ambientados especialmente para la ocasión, junto a actividades, talleres, animación y distintas sorpresas pensadas para fanáticos de este universo cinematográfico, además, la instancia contará con entrada gratuita.

  • Fecha: 23 y 24 de mayo
  • Hora: 12:00 a 19:00 hrs.
  • Lugar: Casa de los Diez

Feria Ghiblimania

Dirección: Constitución 85, Providencia, Región Metropolitana.

La Feria Ghiblimania llegará a Providencia con una jornada inspirada en el universo de Studio Ghibli, reuniendo fantasía, arte y actividades pensadas para fanáticos de películas como My Neighbor Totoro, Spirited Away y Howl’s Moving Castle. El evento ofrecerá experiencias inmersivas, cosplayers, concursos y espacios temáticos que buscan recrear la estética de las producciones del estudio japonés.

Además, habrá tiendas con productos inspirados en las películas, artículos de papelería, sector literario y distintos puntos fotográficos para quienes quieran recorrer escenarios llenos de nostalgia. 

  • Fecha: 30 de mayo.
  • Hora: 11:00 a 18:00 hrs.

Qué hacer en Santiago: eventos para fanáticos del arte, el anime y la entretención

Mercado París Londres

Dirección: Barrio París Londres, Región Metropolitana.

El Mercado París Londres regresará con su edición número 13, transformando nuevamente las calles del tradicional barrio en un recorrido lleno de arte, diseño y cultura. Esta versión tendrá una temática otoñal, invitando a recorrer el sector entre galerías, intervenciones y espacios creativos que buscan darle vida al histórico entorno del Barrio París Londres.

Durante ambas jornadas habrá música en vivo, DJs, teatro exprés, performances y tours por el barrio, además de una amplia variedad de expositores con moda, vinilos, cerámica, artesanía, libros, decoración, orfebrería, viveros y anticuarios. También contará con food corners y zonas para descansar, convirtiéndose en un panorama ideal para quienes buscan actividades culturales en qué hacer Santiago.

  • Fecha: 9 y 10 de mayo.
  • Hora: 12:00 a 20:00 hrs.

Sinfonía Inuyasha

Dirección: Seminario 44, Providencia, Región Metropolitana.

Para los fanáticos del anime y la música en vivo, llegará la segunda edición de Sinfonía Inuyasha, un concierto homenaje inspirado en la icónica banda sonora de Inuyasha. La presentación estará a cargo del Ensamble Consonantia, que interpretará openings, endings y melodías instrumentales de la serie en un formato de cuarteto de vientos.

Además del concierto, la experiencia incluirá actividades para los asistentes, como pasarela de cosplayers, trivias temáticas, karaoke y un menú especial en el universo del anime. 

  • Fecha: Sábado 30 de mayo.
  • Hora: 19:00 hrs (apertura de puertas desde las 18:15 hrs).
  • Lugar: Bar 44.

EXPOKAI

Dirección: Av. Concha y Toro 1149, Puente Alto, Región Metropolitana.

Para quienes disfrutan de los eventos temáticos y la cultura pop, EXPOKAI celebrará su “Aniversario Capítulo 3” con una jornada llena de actividades para todas las edades en Puente Alto. El evento contará con tiendas temáticas, artistas invitados, foodtrucks y distintas sorpresas pensadas para fanáticos del anime, cosplay y el entretenimiento.

Durante el día también habrá shows en vivo, concursos y la presencia de cosplayers invitados, además de premios y actividades. Con entrada liberada, se perfila como uno de los panoramas familiares y geeks más llamativos para cerrar mayo en qué hacer en Santiago.

  • Fecha: Sábado 30 de mayo.
  • Hora: 11:00 a 19:00 hrs.
  • Lugar: Espacio Urbano Puente Alto.
Source Texto: La Nación / Foto: Corporacionrm.cl
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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