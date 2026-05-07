Pedro Carcuro revela tenso altercado que vivió con chofer de aplicación: “Un tipo absolutamente desquiciado”

Una tensa situación vivió esta semana el periodista deportivo, Pedro Carcuro, quien reveló un inesperado altercado que tuvo con un chofer de aplicación.

El histórico comunicador relató los hechos en el programa “El Rompecabezas”, de Radio Agricultura. Ahí, detalló que todo ocurrió el pasado lunes, cerca de las 19:15 horas, cuando pidió un Uber en la comuna de Providencia.

Carcuro indicó que el conductor del vehículo le reclamó, ya que lo hizo detenerse en un sector donde no está permitido estacionarse.

“Usted sabe que esto no lo puede hacer porque está prohibido estacionarse en este lado de Providencia”, le dijo el conductor al integrante de TVN, según contó este último.

En ese marco, Carcuro respondió: “Sí, le dije yo, está prohibido pero estacionarse, bien lo ha dicho usted. Los autos paran un minuto, 30 segundos o menos para que uno se pueda subir porque hay mucha gente que usa taxis o aplicaciones”.

El periodista señaló que desde ese momento subió el tono de la conversación, pues el chofer lo increpó, y luego, incluso habría intentado agredirlo.

“Claro que te importa a ti hu… , si los que pagamos los partes somos nosotros, ustedes todos son unos patudos que quieren sacarnos el jugo a nosotros, bájate conch…”, le habría dicho el sujeto.

En tanto, Pedro mencionó: “Yo tranquilo, se lo juro por mis hijos, porque sabía que sino quedaba la escoba. El tipo de repente se da vuelta con el afán de meterme una mano. Era un muchacho de unos 40 o 45 años. Afortunadamente no me pudo agredir y yo lo más rápido que puedo, dentro de mis inhabilidades físicas, me volví al edificio en Providencia”.

“Yo vi a un tipo absolutamente desquiciado, fuera de sí, descontrolado, que me atacó porque yo le hice un comentario sin ninguna violencia”, agregó.

Finalmente, planteó que “yo pienso que si es una mujer que puede ser agredida, cómo soportan a estos energúmenos… las empresas de app contratan sin verlos”.