Minsal sobre hanta en crucero: “Exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que los pasajeros del crucero “Hondius” contagiados con hanta efectivamente transitaron por Chile. Pero “en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”.



El Minsal expresó, en un comunicado, que “respecto del crucero que zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril, de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud. En el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación. Por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”.



“En Chile, el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano. Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes. Asimismo, es importante señalar que, a diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado”, añadió.

“El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019”

También consignó que “el último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”.



“El Ministerio de Salud mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año. Donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo”, agregó.



Asimismo, aconsejó que “ante fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria con antecedente de exposición en zonas rurales, silvestres o de trabajo al aire libre, se debe consultar de inmediato a un médico e informar dónde estuvo”.



Finalmente, señaló que “el Ministerio de Salud continuará monitoreando la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales”.