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Un muerto y tres heridos graves en nueva balacera, ahora en Maipú

El hecho quedó al descubierto en el Hospital El Carmen. Esto tras la llegada de un vehículo con dos heridos a bala, quienes quedaron internados en estado grave.

Patricia Schüller Gamboa
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Un muerto y tres heridos graves en nueva balacera, ahora en Maipú

Un sujeto de 26 años murió y otros tres resultaron heridos de gravedad producto de una balacera que se produjo anoche en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho quedó al descubierto en el Hospital El Carmen. Esto tras la llegada de un vehículo con dos heridos a bala, quienes quedaron internados en estado grave.

Posteriormente apareció un segundo vehículo con la víctima fatal, quien presentaba seis impactos de proyectil. Ingresó fallecido, después de quedar abandonado

Finalmente, al mismo recinto asistencial llegó una ambulancia con otro herido a balazos, supuestamente en el miso hecho, quien quedó internado en riesgo vital.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la balacera ocurrió alrededor de las 21 horas en calle Cuatro Poniente, donde los vecinos denunciaron múltiples disparos.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Este nuevo ataque a balazos se suma a los últimos episodios de violencia armada ocurridos en las últimas semanas en la Región Metropolitana, en los que se han registrado numerosos disparos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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