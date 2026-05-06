Diésel bajará $47,3 y bencinas no tendrán variación tras decreto firmado este miércoles por Hacienda

El decreto firmado este miércoles por el Ministerio de Hacienda para intervenir el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) evitó la anunciada alza de $35 por litro.



Para esta semana, la variación de los precios de los combustibles informada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) será el siguiente:



-Gasolina de 93 octanos +0,1 pesos por litro.



-Gasolina de 97 octanos -0,6 pesos por litro.



-Kerosene 0,0 pesos por litro.



-Diésel -47,3 pesos por litro.



-GLP de uso vehicular +49,3 pesos por litro.



El decreto publicado en esta jornada en el Diario Oficial modificó los parámetros del Mepco para introducir una rebaja tributaria cercana a 100 pesos por litro. Lo que se vio reflejado en el reporte semanal de precios de la ENAP.



En todo caso, la empresa reiteró que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.