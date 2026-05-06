Confirman presencia de cepa Andes en brote de hantavirus en crucero: Es la única que se transmite entre humanos

Este miércoles, Sudáfrica confirmó que dos de los casos del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius pertenecen a la cepa Andes. Esta última corresponde a la única que se puede transmitir entre seres humanos.

La noticia fue revelada en un informe presentado por el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante la Comisión de Sanidad del Parlamento.

“Esta es la única cepa que se sabe que causa transmisión de personas a personas, pero dicha transmisión es muy rara y, como se mencionó anteriormente, solo ocurre por contacto muy cercano”, sostiene el informe.

En el documento se subrayó que “el rastreo de contactos continúa”. A la vez, añadió: “Los contactos serán monitoreados hasta que el periodo de incubación haya transcurrido”.

Cabe destacar que el mencionado crucero zarpó desde Argentina a Cabo Verde.

Según consignó Emol, uno de los dos casos donde se confirmó la cepa Andes es la segunda persona fallecida.

Dicha víctima es una mujer neerlandesa de 69 años, quien murió en un hospital de Johannesburgo tras desmayarse en un aeropuerto de la ciudad.

La mujer intentaba regresar a su país, después de la muerte a bordo del crucero de su marido, quien fue la primera víctima.

La otra persona identificada con la cepa es un ciudadano británico que permanece internado en un centro médico de Johannesburgo.

De momento, el número de casos en este brote de hantavirus asciende a ocho, mientras que tres personas perdieron la vida.