Preocupación por el ausentismo escolar en La Florida: talleres de freestyle intentan reencantar a los jóvenes

Con el firme objetivo de combatir el ausentismo y la deserción escolar y fortalecer el vínculo entre los jóvenes y sus centros educativos, La Florida lanzó una nueva sesión de talleres de freestyle. Contará nuevamente con la participación de Efraín Reeve Barría, más conocido como El Menor, figura icónica de la escena del rap improvisado nacional e internacional. Fue ganador de la última edición de RedBull Batalla 2026.

Tras el éxito de la edición anterior, el programa busca utilizar la cultura Hip-Hop como un vehículo de transformación social. Los talleres no solo se enfocan en la técnica métrica y la agilidad mental. Posicionan como un incentivo directo para la asistencia escolar. Premiando la constancia y el compromiso de los estudiantes con su formación académica.

Los talleres, combinados con otras medidas municipales, permitieron pasar de 79% de asistencia en 2024 a 82% en 2025.

Los talleres están dirigidos a los estudiantes de los 24 establecimientos municipales, de entre séptimo básico y cuarto medio. Se realizarán los días 28 de mayo, 12 de agosto y 29 de octubre. De ahí, los mejores se enfrentarán en una batalla de gallos para representar a la comuna, grabarán un videoclip y tendrán una presentación en vivo junto a El Menor para mostrar el talento floridano.

Alcalde: “La asistencia escolar es un desafío que requiere innovación”

El alcalde Daniel Reyes celebró el regreso de los talleres y la disposición de El Menor de seguir adelante con este proyecto. “Estamos orgullosos de retomar los talleres de freestyle junto a El Menor. Seguimos trabajando por y para nuestros estudiantes. Entendemos que la asistencia escolar es un desafío que requiere innovación, y qué mejor forma de motivar a los jóvenes que con el arte urbano. Volvemos con los talleres de El Menor para demostrar que el colegio puede ser un espacio de expresión, disciplina y, sobre todo, de oportunidades para todos los floridanos”, destacó.

Efraín Reeve, El Menor (23), originario de Coquimbo, expresó que “el freestyle, lo que hago yo, es súper cercano y especialmente para los niños, los escolares, entonces siempre pensamos que iba a funcionar esto de llevar el freestyle a los niños para que se motiven con la asistencia. Creo que para mí igual es súper importante que vaya llegando el rap a estos espacios, creo que le abre puertas a este mundo, a acercarse más a los niños, a la cultura, a la escuela, y está bien que se pueda utilizar el rap como aprendizaje”.