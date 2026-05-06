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SLEP responde a Desbordes por pago de sueldo a exrectora de Instituto Nacional

A través de un comunicado, SLEP Santiago Centro señaló que al momento del traspaso del establecimiento desde el municipio, en enero del 2026, “el proceso disciplinario al que se hace referencia no se encontraba cerrado, sino en etapa pendiente de notificación de su resolución final”. El organismo sostuvo que los procedimientos disciplinarios deben estar completamente concluidos. Esto “para que las sanciones administrativas produzcan efectos”.

Patricia Schüller Gamboa
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SLEP responde a Desbordes por pago de sueldo a exrectora de Instituto Nacional

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro respondió a las declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien denunció el pago de remuneraciones a la exrectora del Instituto Nacional, Carolina Vega. Esto pese a que existe un proceso administrativo que decidió su destitución.

A través de un comunicado, SLEP Santiago Centro señaló que al momento del traspaso del establecimiento desde el municipio, en enero del 2026, “el proceso disciplinario al que se hace referencia no se encontraba cerrado, sino en etapa pendiente de notificación de su resolución final”.

El organismo sostuvo que los procedimientos disciplinarios deben estar completamente concluidos. Esto “para que las sanciones administrativas produzcan efectos”.

“El SLEP Santiago Centro ha actuado estrictamente conforme al principio de legalidad que rige a la Administración del Estado, resguardando el debido proceso y los derechos funcionarios. Cualquier decisión distinta podría constituir una vulneración grave a la normativa administrativa vigente”, indicaron.

En cuanto al pago de remuneraciones, SLEP Santiago Centro argumentó que corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes. Eso incluye el pago del sueldo de la funcionaria, el cual según el organismo había sido pagado hasta diciembre por el municipio.

Por último, el organismo mencionó que cuando se dé por finalizada la investigación sumaria, se podrá abrir un concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública para el cargo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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