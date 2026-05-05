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Benjamín Vicuña explica por qué no se ha casado nunca: “Algunos creemos que es mufa”

El actor admitió que su decisión de no llegar al altar se relaciona con una superstición que comparte con amigos cercanos, apuntando a algunas parejas que, luego de años de estabilidad, decidieron casarse y al poco tiempo se separaron.

Leonardo Medina
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Benjamín Vicuña explica por qué no se ha casado nunca: “Algunos creemos que es mufa”

Benjamín Vicuña se sinceró en una reciente entrevista y abordó su decisión de no haberse casado nunca, pese a las relaciones largas que ha tenido en el pasado. 

Durante su participación en el programa “Otro día perdido”, de Mario Pergolini, recordaron una conversación que tuvo el intérprete en su paso por la mesa de Mirtha Legrand.

En aquella ocasión, la animadora le preguntó “¿cuántas veces te casaste?”. Vicuña respondió en ese momento que “aunque usted no lo crea, nunca me casé. No, nunca formalicé”.

En ese marco, Pergolini le consultó si alguna vez había considerado el matrimonio, a lo que el intérprete contestó: “Se cruzan cosas por la cabeza. A todos se nos cruzan locuras”.

A la vez, admitió que la opción surgió en distintos momentos de su vida, pero siempre terminó quedando de lado. “Por diferentes razones… se fue pasando”, expresó.

Posteriormente, sorprendió con una llamativa frase, al manifestar que “algunos creemos que es mufa”.

Al respecto, planteó que esto se relaciona con una superstición que comparte con amigos cercanos. Lo anterior apunta a algunas que, después de años de estabilidad, decidieron casarse y al poco tiempo se separaron. 

“Viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y ‘tac’, la cag…”, comentó Vicuña en el programa.

Por otra parte, el actor afirmó que su relación actual con Anita Espasandín va muy bien. En ese sentido, remarcó que el compromiso puede construirse desde otros acuerdos, sin la necesidad de formalizar legalmente.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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