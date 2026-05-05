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Sedini sobre críticas a Poduje: “Cada ministro tiene su estilo”

La vocera de Gobierno, sobre los cuestionamientos que el titular de Vivienda ha recibido desde la oposición, manifestó que “hay un porcentaje importante de la oposición que sobre todo desde el 2019 viene optando por ese tipo de políticas. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es política responsable y de cara a la ciudadanía y siempre con respeto al Estado de derecho, a nuestras instituciones y a los chilenos”, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Sedini sobre críticas a Poduje: “Cada ministro tiene su estilo”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a las críticas que ha recibido el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Esto por sus actitudes que han sido consideradas “irrespetuosas” y “prepotentes” por parte de la oposición.

Sedini, al ser consultada sobre si el Ejecutivo respalda la manera en que el secretario de Estado ha llevado adelante su gestión, respondió. “Hoy tenemos a los ministros trabajando por corregir el desastre fiscal y administrativo que dejó el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ese trabajo es intenso, es difícil y dificulta responder a los compromisos y a las urgencias que tienen todos los chilenos”

Según consignó T13, la vocera sostuvo que “el ministro Poduje se encuentra todos los días en terreno, conversando con los comités de vivienda, llegando a acuerdos con quienes han sido víctimas de los incendios. Está haciendo política en terreno, política cercana y eso es algo que se necesita”. 

“Cada ministro tiene su estilo”

Agregó que “cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía”. 

Respecto a los cuestionamientos que Poduje ha recibido desde la oposición, manifestó que “hay un porcentaje importante de la oposición que sobre todo desde el 2019 viene optando por ese tipo de políticas. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es política responsable y de cara a la ciudadanía. Y siempre con respeto al Estado de derecho, a nuestras instituciones y a los chilenos”, consignó T13.

Al ser requerida por lo señalado por la presidenta de RN, Andrea Balladares, quien manifestó que las “formas” de Poduje “no son las correctas”, indicó que “cada ministro tiene su estilo. Lo importante es que nosotros estamos trabajando como equipo para sacar adelante los proyectos del gobierno”

Presidenta de RN: “Las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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