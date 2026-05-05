Polémica en colegio de Limache por taller a estudiantes de básica con textos de violencia sexual 

Polémica generó en el Colegio Marista de Limache un taller por el Mes del Libro para alumnos de quinto y sexto básico, donde se presentaron textos de ficción que incluían violencia sexual.

El taller fue realizado por la escritora Paulina Bermúdez. Según consignó El Mercurio de Valparaíso, uno de los textos que generó mayor revuelo fue “El defensor de la fe”, de Jorge Baradit.

Dicha obra contenía pasajes con crudas y explícitas escenas, donde se relataban situaciones de violencia sexual .

A raíz del caso, el director del colegio, Fernando Figueroa, envió un comunicado a los apoderados. Ahí, admitió que “en el desarrollo de dicha actividad se abordaron contenidos que no se ajustaron a la edad de los estudiantes, generando inquietud e incomodidad”.

Además, dispuso medidas de apoyo psicológico para los estudiantes que lo necesiten. En paralelo, ordenó una “revisión del proceso de implementación de este tipo de actividades con agentes externos”.

Lo anterior, “con el objetivo de fortalecer los resguardos y asegurar la pertinencia de los contenidos en el futuro”.

“Nos encontramos en proceso de indagación, con el fin de esclarecer lo ocurrido. Este proceso permitirá, además, determinar las eventuales responsabilidades de los adultos involucrados, de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad”, sostuvo.

Escritora se pronuncia

Por su parte, y consultada por el citado medio, Paulina Bermúdez, escritora que realizó el taller, se defendió tras la polémica.

“A mí me contactan como con un mes de anticipación de parte del Instituto Marista de Limache para realizar alguna actividad por el Mes del Libro. Para quinto y sexto básico escogí textos del proyecto ‘Basta’ que es una antología liderada por Pía Barros, escritora nacional, con un comité editorial”, detalló.

En ese marco, indicó que existe:

“Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género”

“Basta, más de 100 hombres contra la violencia de género”

“Basta, más de 100 escritores o textos contra la violencia infantil”

La escritora comentó que “esas tres antologías fueron las que trabajamos. En total, todos los textos son más de 300”.

“Una persona se fija específicamente en el texto que aparece ahí de Jorge Baradit, que está antologado, por supuesto, que no todos los niños vieron”, precisó.

Asimismo, agregó: “No lo llevé con un carácter sexualizante, estábamos hablando de violencia. O sea, ¿qué cosa sexual le puedo ver a una tortura? No se puede”.

“En ningún momento yo leí en voz alta ese texto, en ningún momento obligué a que leyeran ese texto, había solo cinco libros con ese texto en específico”, enfatizó. No obstante, mencionó que era posible que un estudiante lo haya leído.

“Esto es ficción. Lo que se llega a ver en la tele, en las noticias y en las redes, a lo que tienen acceso los niños y las niñas actualmente, es muchísimo más fuerte que lo que van a ver acá. Y los niños lo entendieron así, entendían muy bien la diferencia entre violencia intrafamiliar, bullying, violencia contra los niños, violencia en la calle”, cerró.

Cabe destacar que la Superintendencia de Educación aclaró que no ha recibido denuncias formales, de acuerdo a lo informado por Emol.

Sin embargo, el organismo reveló que “al tomar conocimiento de los hechos ocurridos (…) se procedió a ingresar una denuncia de oficio, con el objetivo de recabar antecedentes por parte del establecimiento educacional”.