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Hombre sufre “encerrona” en Providencia: Le dispararon con un subfusil Uzi, está grave pero fuera de riesgo vital

El asalto se registró a las 22 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos. Se presume que estaba siendo seguido en otro móvil. La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil.

Patricia Schüller Gamboa
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Hombre sufre “encerrona” en Providencia: Le dispararon con un subfusil Uzi, está grave pero fuera de riesgo vital

En estado grave, pero fuera de riesgo vital, se encuentra un hombre, de 40 años, que fue baleado la noche de este lunes en la comuna de Providencia. Esto al oponer resistencia al robo de su vehículo. Los delincuentes le dispararon con un subfusil Uzi y se dieron a la fuga con el móvil de la víctima.

El asalto tipo “encerrona” se registró a las 22 horas en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos. Se presume que estaba siendo seguido en otro móvil. Apenas se detuvo frente al inmueble fue abordado de inmediato por tres sujetos.

La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil. Lo impactó bajo la axila derecha. Fue trasladado por el SAMU a la Clínica Indisa.

“A través de cámaras y declaración de testigos pudimos determinar que esta persona habría sido abordada por dos a tres sujetos. Portaban armas de fuego tanto cortas y largas. Y en momentos en que la víctima se resistía le efectúan un disparo cercano”, señaló el capitán Nicolás Painepi.

“Se logra apreciar dos sujetos con armas de fuego”

Añadió que en los videos “se logra apreciar dos sujetos con armas de fuego, uno con un armamento corto tipo pistola y un segundo sujeto con armamento largo tipo Uzi. El segundo sujeto ejecuta el disparo, el que portaba el armamento tipo Uzi”.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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