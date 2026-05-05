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Premios Pulitzer 2026 distinguió a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Trump

El jurado otorgó el galardón de Servicio Público, el más prestigioso del certamen, a la cabecera estadounidense por una serie de trabajos que analizaron la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump. Así como sus consecuencias en la gestión pública y en el funcionamiento de agencias clave del gobierno.

Patricia Schüller Gamboa
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Premios Pulitzer 2026 distinguió a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Trump

Los Premios Pulitzer de 2026 distinguieron este lunes a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Donald Trump. Una edición marcada por investigaciones sobre el impacto político de su presidencia y sus efectos en las instituciones estadounidenses.

Según consignó Radio Cooperativa, el jurado otorgó el galardón de Servicio Público, el más prestigioso del certamen, a la cabecera estadounidense por una serie de trabajos que analizaron la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump. Así como sus consecuencias en la gestión pública y en el funcionamiento de agencias clave del gobierno.

En febrero de 2026, el Post llevó a cabo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente. Esto con el despido de alrededor de un tercio de su plantilla, más de 300 periodistas. Fue un ajuste impulsado por la dirección del diario bajo la propiedad de Jeff Bezos.

La medida afectó a múltiples áreas de la redacción, incluidas las secciones de deportes, libros y cobertura internacional.

Pulitzer de Investigación fue para reportajes que revelaron cómo Trump ha beneficiado a su entorno familiar

El Pulitzer de Investigación de este año fue para el equipo de The New York Times por una serie de reportajes que revelaron cómo Trump ha beneficiado a su entorno familiar y político durante sus dos etapas en el poder.

El reconocimiento al escrutinio del poder político también se reflejó en el galardón de Reportaje Nacional. Fue concedido a la agencia británica Reuters por documentar cómo la Casa Blanca amplió el alcance del poder ejecutivo y utilizó su influencia contra adversarios políticos y críticos.

En el ámbito internacional, Associated Press fue premiada por una investigación global sobre tecnologías de vigilancia masiva desarrolladas entre Silicon Valley y China. Mientras que el San Francisco Chronicle recibió el reconocimiento en Reportaje Explicativo por su serie sobre el uso de algoritmos por parte de aseguradoras que afectaron a víctimas de incendios en California.

El Pulitzer de Última Hora recayó en el equipo del The Minnesota Star Tribune por su cobertura de un tiroteo en una escuela católica en Mineápolis. Tragedia en la que murieron dos menores y otras 17 personas resultaron heridas.

El jurado valoró la rapidez informativa, la precisión en la reconstrucción de los hechos. Especialmente, el enfoque humano de los periodistas al narrar el impacto del ataque en las familias, los estudiantes y la comunidad educativa.

En la categoría de Opinión, el premio fue para M. Gessen por una serie de artículos sobre el auge del autoritarismo. Combina análisis político, referencias históricas y experiencias personales para abordar la erosión de las democracias contemporáneas.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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