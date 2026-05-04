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Ministro Quiroz asegura que “harán todo lo posible” para que no ocurra una eventual nueva alza de combustibles este jueves

Según consignó Emol, tras participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde defendió las medidas incluidas en el proyecto de Reconstrucción Nacional, el titular de Hacienda fue requerido respecto a si habrá o no una nueva subida de las bencinas esta semana.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz asegura que “harán todo lo posible” para que no ocurra una eventual nueva alza de combustibles este jueves

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió la incertidumbre en torno a una posible nueva alza en el precio de los combustibles este jueves. Las estimaciones ubican la subida entre $25 y $36 por litro.

Según consignó Emol, tras participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde defendió las medidas incluidas en el proyecto de Reconstrucción Nacional, Quiroz fue requerido respecto a si habrá o no una nueva subida de las bencinas esta semana.

Aunque el secretario de Estado evitó anticiparlo, sostuvo que desde Hacienda harán “todo lo posible” para que no haya un alza.

Remarcó que tras los ajustes que se han realizado, los actuales valores son “cercanos” al precio internacional. Esto permite “tener cierto grado de flexibilidad ahora, conforme a la ley. No es una decisión discrecional, que me compete a mí, pero vamos a estar mirando atentamente cómo poder contener la situación”, sostuvo.


Al ser consultado directamente sobre si se descartaba un alza, Quiroz insistió en la cautela, aunque dejó abierta la posibilidad de intentar contener los precios.

“No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos al día que corresponde con la ley en la mano y seguir las reglas que corresponden”, consignó el medio citado. “Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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