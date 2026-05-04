PDI incauta computador de Carolina Leitao en Municipalidad de Peñalolén: es acusada de fraude al Fisco

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron este lunes hasta las dependencias de la Municipalidad de Peñalolén para incautar el computador de la exalcaldesa y exsubsecretaria de Prevención del Delito del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Leitao. Esto en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco.



Según informó T13, el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), presentó el 4 de marzo una querella contra Leitao y otros exfuncionarios por fraude y falsificación de instrumento público. La acción judicial denuncia un perjuicio de al menos 12 mil millones de pesos y el uso irregular de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.



La acción judicial sostiene que durante la gestión de Leitao se habría implementado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios. Esto permitió autorizar gastos por sobre la capacidad financiera real del municipio.



Entre los colaboradores mencionados en la querella figuran Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de Finanzas suspendida por un sumario; y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación.



En 2025, el municipio encargó una auditoría independiente a Fortunato & Asociados, luego de que el actual jefe comunal acusara un déficit heredado. El estudio reveló que, a diciembre de 2024, la administración de Leitao habría generado un déficit de 16.318 millones de pesos.