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Este lunes formalizarán al exdiputado Joaquín Lavín por fraude al Fisco

Junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la indagatoria, también participan como querellantes en la causa la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Los otros tres imputados son Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva.

Patricia Schüller Gamboa
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Este lunes formalizarán al exdiputado Joaquín Lavín por fraude al Fisco

Para las 9:00 horas de este lunes, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados. Esto por delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la indagatoria, también participan como querellantes en la causa la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los otros tres imputados son Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva.

Desafuero fue aprobado por la Corte de Apelaciones el 16 de octubre de 2025

El desafuero fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de octubre de 2025 y ratificado por la Corte Suprema el 23 de febrero pasado. Los ilícitos también estarían vinculados a la gestión de la exalcaldesa de Maipú y esposa del diputado, Cathy Barriga.

Delitos que se le imputarán

El Ministerio Público acusará a Joaquín Lavín León de cometer los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Según la Fiscalía, el imputado rindió a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones. A nombre de la imprenta MMG, de propiedad del imputado Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, del imputado Felipe Vásquez.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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