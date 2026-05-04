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Met Gala 2026 será este lunes: Horario, dónde ver desde Chile y los detalles del glamoroso evento

Diferentes celebridades formarán parte del evento, que este año tendrá como temática el “Arte del vestuario”, con la consigna “La moda es arte” como código de vestimenta.

Leonardo Medina
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Met Gala 2026 será este lunes: Horario, dónde ver desde Chile y los detalles del glamoroso evento

Este lunes 4 de mayo se celebrará en Nueva York uno de los eventos de moda más populares y esperados del año: la Met Gala 2026.

Como es habitual, diferentes celebridades formarán parte de la alfombra roja del evento, el cual desde hace casi 75 años recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met).

Para este año, la temática de la Met Gala es el “Arte del vestuario”, con la consigna “La moda es arte” como código de vestimenta.

Por su parte, las anfitrionas de la gala serán Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

El comité organizador es presidido por Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent, y la actriz Zoe Kravitz. 

Además, también incluirá la presencia de figuras como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Elizabeth Debicki, Lisa, Sam Smith, entre otros.

Horario y dónde ver

La Met Gala 2026 se llevará a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, a partir de las 18:00 horas de Chile.

En tanto, la transmisión se realizará a través de las plataformas digitales de Vogue y su canal de Youtube.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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