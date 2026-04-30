Día del Trabajador 2026: ¿Cómo funcionará el comercio este viernes 1 de mayo?

Millones de chilenos se preparan para disfrutar un nuevo fin de semana largo, pues este viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador.
Dicha festividad corresponde a uno de los cinco feriados irrenunciables que hay en el año. Los demás son el 1 de enero, 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre.
En este sentido, tal como establece la Ley 19.973, el comercio no podrá funcionar como lo hace normalmente, y tanto los supermercados como los malls estarán cerrados este viernes.
No obstante, sí habrá algunas excepciones. La Ley establece que podrán funcionar:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).
- Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados
- Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como “bencineras” o “bombas de bencina”)
- Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.
Horarios de cierre este jueves 30 de abril
Por su parte, y debido al feriado irrenunciable, los supermercados tienen horario especial este jueves 30 de abril y cerrarán antes de lo habitual.
Los horarios de las principales cadenas de supermercados son los siguientes:
- Jumbo: Cierra a las 19:00 horas
- Santa Isabel: Cierra a las 19:30 horas
- Líder: Cierra a las 19:00 horas
- Líder Express: Cierra a las 20:00 horas
- Acuenta: Cierra a las 20:00 horas
- Tottus: Sucursales Hiper cierran a las 19:00 horas. Supermercados y Express a las 19:30 horas.
- Unimarc: Cierra a las 19:30 horas
- Super 10: Cierra a las 19:30 horas