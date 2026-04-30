Home Nacional "kast defendió diversidad de opiniones en su gobierno..."

Kast defendió diversidad de opiniones en su Gobierno

El Mandatario, en un punto de prensa en la Región de Aysén, dijo que “para comentarios políticos, hay opiniones diversas y son todas legítimas”, consignó Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast defendió diversidad de opiniones en su Gobierno

El Presidente José Antonio Kast defendió este jueves las diferentes posturas en su equipo de asesores y colaboradores.

Según consignó Radio Cooperativa, el Mandatario manifestó que esto “enriquece el trabajo” de la gestión. Y descartó alguna polémica interna.

Kast, en un punto de prensa en la Región de Aysén, sostuvo que “para comentarios políticos, hay opiniones diversas y son todas legítimas“.

Según dijo, no hay razones para “entrar en un debate con distintas personalidades del país”, sino que las acciones concretas son las que demuestran el quehacer de su administración, consignó el medio citado.

“Podrá haber discusiones, sí. Habrá distintas miradas de una situación concreta, efectivamente. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué partido político no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones?“, indicó.

Buscando desdramatizar las diferencias protagonizadas por sus propios secretarios de Estado, subrayó que la pluralidad de puntos de vista esde hechoun valor añadido.

“Eso es lo que enriquece el trabajo. Si todos pensáramos igualsi todos creyéramos que tenemos la razón absoluta en todono avanzaríamos. Esto se enriquece“, concluyó el Presidente.

“Tengo un solo jefe”: Poduje descarta cortar programas y minimiza rol de Quiroz
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ministra Steinert se refiere a rol de su exmarido como...

La titular de Seguridad se refirió en esta jornada a la noticia publicada por el vespertino La Segunda en la que se informa que mantiene una sociedad con un exdefensor de un condenado por narcotráfico.

Leer mas
Nacional
Quiroz evita polemizar con Poduje: “Entendemos su preo...

El titular de Hacienda, al ser consultado por la prensa, se limitó a señalar que “el ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.

Leer mas
Nacional
Día del Trabajador 2026: ¿Cómo funcionará el comercio ...

Debido al feriado irrenunciable, el comercio no podrá funcionar como lo hace normalmente. No obstante, y como es habitual en estos casos, sí habrá algunas excepciones.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/