Dos adultos mayores mueren en incendio tras explosión en la comuna de Conchalí

Dos adultos mayores fallecieron en un incendio provocado por una explosión en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.



El siniestro con resultado fatal tuvo lugar en calle Toltén. El capitán de Carabineros, Héctor Casanova, indicó que el hecho se inició a eso de las 10:50 horas e informó que “habría dos personas fallecidas al interior” del sitio del suceso.



“Serían dos adultos mayores, no mantenemos una identidad preliminar”, informó el capitán y agregó sobre la eventual explosión. “Se mantiene en materia de investigación, pero sí vecinos habrían escuchado un fuerte estruendo desde el interior”.



Según información preliminar, aparentemente el incendio se inició por la explosión de un cilindro de oxígeno.



Al llamado de emergencia se constituyó personal del Cuerpo de Bomberos Conchalí-Huechuraba con sus ocho compañías y alrededor de 60 voluntarios. Estos realizaron labores para evitar el peligro de propagación hacia otras casas.



Carabineros está la espera de que Bomberos finalice con la extinción total del siniestro y la remoción de escombros, mientras ya se trabaja en la entrega de los antecedentes al Ministerio Público.