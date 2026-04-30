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Cuatro heridos, uno en riesgo vital, en balaceras en Cerro Navia y La Pintana

El hecho más grave se registró en calle Salvador Gutiérrez, Cerro Navia, donde dos amigos de 20 y 22 años fueron atacados por desconocidos. Estos mientras se encontraban revisando su vehículo, tras sufrir un desperfecto mecánico.

Patricia Schüller Gamboa
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Cuatro heridos, uno en riesgo vital, en balaceras en Cerro Navia y La Pintana

Cuatro personas resultaron heridas a bala en dos ataques con armas de fuego que se registraron en las últimas horas en las comunas de Cerro Navia y La Pintana, en la Región Metropolitana. Uno de los afectados se encuentra en riesgo vital.

El hecho más grave se registró en calle Salvador Gutiérrez, Cerro Navia, donde dos amigos de 20 y 22 años fueron atacados por desconocidos. Estos mientras se encontraban revisando su vehículo, tras sufrir un desperfecto mecánico.

Los autores de la agresión son otros dos sujetos que llegaron al lugar en otro vehículo. Se produjo una discusión y los recién llegados les dispararon a los amigos, quienes fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes. El joven de 20 se encuentra en riesgo vital.

En los alrededores de una feria libre de La Pintana

El segundo hecho ocurrió en los alrededores de una feria libre de La Pintana, donde desconocidos que se movilizaban en un vehículo dispararon en contra de una pareja. Hirieron de gravedad al hombre que fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene en estado grave.

“Hay otra persona herida, pero no de gravedad, que está siendo entrevistada, y se menciona el uso del vehículo, pero los disparos no se habrían producido desde el interior, de acuerdo con lo que hemos reconstruido hasta el momento”, explicó el fiscal ECOH Esteban Silva.

Ambos ataques con armas de fuego fueron calificados como homicidios frustrados y comenzaron a ser investigados por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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