Quiroz descarta recortes a la PGU: “No se va a tocar ningún beneficio”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que no habrá ajustes en la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esto para aclarar los cuestionamientos surgidos por un decreto que recomendaba revisar recursos asociados a este beneficio.



“Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas. Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”, aseguró Quiroz en punto de prensa.



Explicó que “lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia. Y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto”.



Respondió esto luego que se le consultara por una aparente contradicción entre la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast -de no recortar la PGU- y la recomendación técnica contenida en el decreto.



Frente a ello, Quiroz reiteró que “no hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado”.



Sobre las razones detrás de la recomendación, el ministro sostuvo que los programas deben ser evaluados de forma permanente, especialmente ante posibles irregularidades.



“Técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos, y si hay, y en este caso pudo haber alguno (…) esos hay que mirarlos”, afirmó.



“Por lo tanto, quiero volver decir que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto”, aseguró.