Home Nacional "quiroz descarta recortes a la pgu: “no se va a tocar ningún..."

Quiroz descarta recortes a la PGU: “No se va a tocar ningún beneficio”

El titular de Hacienda dijo que “quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas. Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Quiroz descarta recortes a la PGU: “No se va a tocar ningún beneficio”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que no habrá ajustes en la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esto para aclarar los cuestionamientos surgidos por un decreto que recomendaba revisar recursos asociados a este beneficio.

“Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas. Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”, aseguró Quiroz en punto de prensa.

Explicó que “lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia. Y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto”.

Respondió esto luego que se le consultara por una aparente contradicción entre la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast -de no recortar la PGU- y la recomendación técnica contenida en el decreto.

Frente a ello, Quiroz reiteró que “no hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado”.

Sobre las razones detrás de la recomendación, el ministro sostuvo que los programas deben ser evaluados de forma permanente, especialmente ante posibles irregularidades.

“Técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos, y si hay, y en este caso pudo haber alguno (…) esos hay que mirarlos”, afirmó.

“Por lo tanto, quiero volver decir que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto”, aseguró.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
La Roja enfrentaría a inédito rival mundialista en seg...

Tras abrochar su duelo con Portugal, el “Equipo de Todos” tendría todo listo para medir fuerzas con un cuadro africano que disputará el certamen planetario.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Empedrado, bosques nativo...

Las ferias de Empedrado son espacios donde se exhiben frutas de estación, miel, panes amasados y hortalizas frescas. Los visitantes pueden recorrer puestos con productos locales y artesanía, compartiendo la hospitalidad campesina y la identidad agrícola del territorio.

Leer mas
Nacional
Condenan a presidio perpetuo a tres imputados por secu...

La condena se dictó tras acreditarse la participación de los tres sujetos en el crimen ocurrido en julio de 2023, el cual quedó al descubierto después de que el cuerpo de la víctima fuera hallado calcinado en la ladera del cerro Renca.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/