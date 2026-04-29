Schalper critica conducción desde el Segundo Piso tras filtración de oficios

La filtración de documentos internos de la Dirección de Presupuestos, que proponían eliminar 142 programas sociales, sigue generando críticas hacia el equipo asesor del Segundo Piso de La Moneda.



El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, se sumó a la advertencia del senador republicano Arturo Squella en conversación con Radio Infinita.



“Acá tenemos que encontrar la manera en que las comunicaciones, especialmente, aparezcan fluidas, ordenadas, claras. Que los voceros tengan las minutas a tiempo correspondientes. Para poder informarle a la ciudadanía las cosas que se están haciendo”, dijo.



Agregó que los ministerios deben estar empoderados para comunicar directamente y remarcó. “Esta pretensión de gobernar todo desde el Segundo Piso ya la hemos conocido en gobiernos anteriores y no resulta tan bien”.

“A mí me carga la expresión fuego amigo”

Schalper defendió el tono de las observaciones. “A mí cuando me dicen, mire, esto es fuego amigo, a mí me carga la expresión fuego amigo, porque a veces esa expresión se emplea para inhibir la crítica constructiva. Y aquí lo que hay, no tengo ninguna duda, en el empeño del senador Squella y en todos aquellos que hemos querido hacer comentarios constructivos. Es simplemente que al gobierno le vaya bien”.



El diputado insistió en que el Ejecutivo debe revisar sus mecanismos internos. “Es un hecho de la causa que tenemos demasiado ruido ambiente por comunicaciones que se hacen de manera poco oportuna en ciertos casos”.



“Sería bueno hacer una introspección de lo que está pasando en el Gobierno. Yo no logro entender cómo un oficio de circulación interna de la Dipres, en un diálogo que se hace todos los años, (…) se transforma en una polémica nacional. Eso evidentemente tiene que obligar a todos los involucrados a hacer una introspección y ver qué se está haciendo mal para que esas comunicaciones habituales terminen siendo un conflicto de esta envergadura”.