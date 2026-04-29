Sexto día de incidentes en liceos emblemáticos: Se registró manifestación en la Alameda

Este miércoles, por sexto día consecutivo, se registraron incidentes en algunos liceos emblemáticos de Santiago, situación que se sumó a una manifestación estudiantil en la Alameda.

Por un lado, de acuerdo a lo consignado por Emol, alumnos realizaron tomas en el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño y el Liceo 1 Javiera Carrera.

En el Liceo Barros Borgoño también hubo incidentes menores en las calles aledañas. No obstante, el citado medio indicó que los tres establecimientos depusieron su toma.

En paralelo, un gran número de alumnos se congregó en la Alameda, desplazándose desde diferentes puntos hasta el sector de Los Héroes. La marcha se llevó a cabo en rechazo a las políticas del Gobierno en materia educativa.

Lo anterior causó diferentes desvíos y cortes de tránsito en la Alameda al oriente, que afectaron a Av. Manuel Rodríguez, Av. Providencia y Av. Salvador. Sin embargo, el tránsito se normalizó con el paso de las horas.

Según informó Radio Biobío, el Control de Orden Público (COP) de Carabineros desplegó un amplio contingente para dispersar a los manifestantes con carros lanza agua y lanza gases.