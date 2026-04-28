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Nuevos incidentes: Estudiantes se toman Liceo Nº1 y encapuchados agreden a funcionarios del Instituto Nacional

Un grupo de alumnos se tomó nuevamente el Liceo Nº1, obligando a la suspensión de clases. Además, alrededor de 20 encapuchados realizaron destrozos y agredieron a funcionarios en el Instituto Nacional.

Leonardo Medina
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Nuevos incidentes: Estudiantes se toman Liceo Nº1 y encapuchados agreden a funcionarios del Instituto Nacional

Una nueva jornada de incidentes se registró la mañana de este martes en el Liceo Nº1 Javiera Carrera y el Instituto Nacional, en Santiago. 

Según consignó Emol, y de acuerdo a un comunicado del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, el Liceo Nº1 fue tomado por un grupo de estudiantes. Dicha situación “obligó a la suspensión de clases”. 

Por su parte, alrededor de 20 encapuchados realizaron destrozos y agredieron a funcionarios en el Instituto Nacional. 

En su comunicado, el SLEP indicó que “frente a estos hechos, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se solicitó el desalojo correspondiente”.

Además, remarcaron que están trabajando con la Seremi de Educación. Lo anterior, con el objetivo de “dar continuidad a los procesos pedagógicos y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes”. 

“Rechazamos categóricamente todo acto que afecte la convivencia educativa, la seguridad de las comunidades escolares y el normal desarrollo de los procesos pedagógicos”, añadió el organismo.

También, enfatizó que “se interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables”. 

Paralelamente, se dispuso a la Unidad de Intervención en Crisis, a cargo de la ACHS, brindar contención y apoyo a equipos educativos del Instituto Nacional.

Source Texto: La Nación/Foto: SoyChile
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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