Delincuentes balean a niño de 7 años durante asalto a una parcela en La Cruz

Un niño de 7 años resultó baleado en el hombro durante un asalto ocurrido al interior de una parcela en La Cruz, en la Región de Valparaíso. El hecho se registró en medio de un violento ingreso de delincuentes armados, lo que generó conmoción en la zona.

El ataque ocurrió en el sector de Pocohocay, donde al menos cuatro individuos ingresaron a la vivienda con el rostro cubierto. Los antisociales portaban armas de fuego y actuaron de forma coordinada, según antecedentes policiales.

Durante el asalto, los sujetos agredieron a los adultos mayores presentes en la casa. Las víctimas corresponden a los abuelos del menor, quienes fueron golpeados con pies y puños, de acuerdo al relato del hombre de 68 años.

Posteriormente, los delincuentes registraron el domicilio en busca de especies de valor. En ese contexto, sustrajeron diversas joyas desde el interior de la vivienda, concretando el robo.

En medio del delito, el niño comenzó a gritar, lo que alteró a los asaltantes. Acto seguido, uno de ellos le disparó en la parte posterior del hombro derecho, dejándolo gravemente herido.

Tras cometer el ataque, los sujetos huyeron del lugar. En la escena quedó evidencia balística, correspondiente al proyectil utilizado, lo que será clave para la investigacion.

Atención médica y estado del menor

El menor fue atendido inicialmente por personal del SAMU, quienes indicaron que se encontraba estable y fuera de riesgo vital. Sin embargo, fue trasladado al Hospital Biprovincial para una evaluación más compleja.

Posteriormente, el niño fue derivado al Hospital Gustavo Fricke debido a su gravedad. En ese recinto permanece en estado crítico y con riesgo vital, según la última información policial.

En paralelo, el dueño de la vivienda resultó con lesiones graves, específicamente una fractura de falange. Por su parte, la mujer no presentó lesiones, pese a la violencia del asalto.

Finalmente, equipos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI y del SIP de Carabineros acudieron al lugar. Ambas instituciones realizan diligencias para esclarecer el caso y dar con los responsables, en una causa que sigue en desarrollo.