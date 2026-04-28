PDI detuvo a Francisco Kaminski por Ley de Drogas tras allanamiento en su departamento de Las Condes

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la mañana de este martes al animador de televisión, Francisco Kaminski, en su departamento de Las Condes. La acción formó parte de un operativo simultáneo realizado en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La diligencia forma parte de una investigación de mayor envergadura que busca desarticular a una banda dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.



La información de la captura fue entregada por Meganoticias, que también aseguró que Kaminski fue detenido por Ley 20.000 de drogas, para luego ser trasladado a un cuartel policial.



De acuerdo a los primeros antecedentes, detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI llegaron al departamento de Kaminski pasadas las 05:30 horas.



En un primer momento, se le calificó como sujeto de interés en esta causa, pero al parecer se encontraron elementos en su departamento para su detención en flagrancia.



Este allanamiento es parte de otros que se están desarrollando en La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto. A ellas se suman otras comunas de las regiones de Valparaíso y O’Higgins.