Dipres aclara oficio: “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”

En el marco de un seminario universitario, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, aclaró este lunes el polémico Oficio 16. Este contemplaría un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 e incidir en 142 programas estatales. “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”, aseguró.



Según informó Radio Biobío, la autoridad participó en el seminario “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. En la ocasión explicó en detalle el oficio.



“Todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones. Pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular porque la circular decía que no había”, aseguró Llodrá.



“A ver, voy a citar textual. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es. Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”, agregó.



“Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso como la idea, de alguna manera reformular”, complementó.