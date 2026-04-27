Home Nacional "dipres aclara oficio: “quizás la palabra descontinuar es má..."

Dipres aclara oficio: “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, dijo que “todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones. Pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular (…)”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Dipres aclara oficio: “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”

En el marco de un seminario universitario, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, aclaró este lunes el polémico Oficio 16. Este contemplaría un ajuste fiscal que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 e incidir en 142 programas estatales. “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”, aseguró.

Según informó Radio Biobío, la autoridad participó en el seminario “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. En la ocasión explicó en detalle el oficio.

“Todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones. Pero en la misma circular se establecía… y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular porque la circular decía que no había”, aseguró Llodrá.

“A ver, voy a citar textual. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es. Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”, agregó.

“Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso como la idea, de alguna manera reformular”, complementó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
VIDEO: Bolivia inicia semana de protestas con bloqueos...

Un bloqueo de camioneros de cisternas se registró en la ciudad boliviana de El Alto, vecina de La Paz. La protesta se originó por el supuesto monopolio de una empresa internacional en la distribución de combustibles, según denunciaron los manifestantes.

Leer mas
Nacional
SEA da luz verde y recomienda aprobar Línea 8 del Metr...

El Servicio de Evaluación Ambiental sostuvo que el proyecto cumple con la normativa vigente y añadió que el titular de la iniciativa “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”. El análisis técnico respalda la viabilidad ambiental del plan, según el organismo.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: La Unión, quesos del sur ...

La producción de quesos es el sello distintivo de La Unión. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, los quesos se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras. Este producto refleja la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/