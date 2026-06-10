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CEP: Profesores destacan que educación esté entre las prioridades de la gente

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, indicó que “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población junto con seguridad, salud, educación.Y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”.

Patricia Schüller Gamboa
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CEP: Profesores destacan que educación esté entre las prioridades de la gente

El Colegio de Profesores destacó que en los resultados de la encuesta CEP se muestra que entre las prioridades de la ciudadanía la educación está entre los tres primeros lugares.

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, indicó que “quiero destacar la importancia que la gente le atribuye a educación. Está entre las tres primeras preocupaciones de la población. Junto con seguridad, salud, educación.Y es lógico porque la educación chilena sigue teniendo muchísimas carencias”.

“La gran mayoría de la gente está en desacuerdo en la forma en que el Gobierno está afrontando el déficit fiscal. Y esa también es una noticia importante porque significa que los recortes en beneficios sociales como son la salud y la educación están teniendo un impacto”, agregó.

Aguilar añadió que “no se le debe quitar recursos a la educación, al contrario, necesita más recursos y los problemas así lo demuestran”.

Destacó también “la evaluación negativa de la gente al ministro Jorge Quiroz, quien, de manera empecinada e incluso tozuda, ha llevado adelante estas políticas que están teniendo amplio rechazo de la ciudadanía”.

“Es importante que el Gobierno analice está encuesta y la forma en que está llevando adelante sus políticos, pues está siendo rechazada ampliamente por la población y eso tiene que ser escuchado”, finalizó Aguilar.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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