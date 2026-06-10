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Encuesta CEP: Desaprobación de Kast alcanza al 52%

De acuerdo al sondeo, el 34% aprueba la gestión del Mandatario. El 39% dice tener “poca confianza” en que cumpla las promesas, 28% indica que tiene “nada de confianza”, 21% tiene “bastante confianza” y 10% “mucha confianza”.

Patricia Schüller Gamboa
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Encuesta CEP: Desaprobación de Kast alcanza al 52%

La Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró que la aprobación del Presidente Kast es de 34% y la desaprobación alcanzó al 52%.

Según consignó T13, los entrevistados fueron consultados respecto a la forma en que el Mandatario está conduciendo su gobierno y, del total de la muestra (1.469 personas), más de la mitad se declaró en desacuerdo con la gestión. 

En tanto, el 5% no contesta o no sabe, y el 9% no aprueba ni desaprueba la conducción del gobierno. 

El sondeo preguntó a los participantes por la confianza que tienen en que Kat cumplirá sus promesas de campaña. 

El 39% dice tener “poca confianza” en que cumpla las promesas, 28% indica que tiene “nada de confianza”, 21% tiene “bastante confianza” y 10% “mucha confianza”. 

Es decir, de los encuestados, el 67% asegura tener nada o poca confianza en que Kast concretará los compromisos adquiridos en su época como candidato presidencial. 

El estudio se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026. En este periodo ocurrieron distintos hechos vinculados a la gestión del gobierno de Kast, detalló el medio citado. 

El 13 de mayo el Presidente Kast aseguró que su promesa de expulsar a migrantes irregulares el primer día de gobierno era una “metáfora”.

 El 19 de mayo se realizó el primer cambio de gabinete, ocasión en que las ministras Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert dejaron sus cargos.

El 25 de mayo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, declaró que la Política de Seguridad Pública, promulgada por Boric, es “suficiente”. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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