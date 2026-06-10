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Presidenta de RN: AC contra Grau “tensiona el ambiente político”

Andrea Balladares dijo, en Radio Pauta, que “un proceso de acusación tensiona el ambiente político. Lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta de RN: AC contra Grau “tensiona el ambiente político”

La presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, advirtió que una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, provocaría tensiones “internamente y con la oposición”. Por esto aplaudió que su partido dejara en libertad de acción a sus militantes para decidir sobre el libelo.

Consultada en entrevista con Radio Pauta por el libelo, Balladares dijo que “un proceso de acusación tensiona el ambiente político. Lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”.

“Si la acusación se lleva con altura de miras, con mucha responsabilidad y con el sustento que corresponde a una herramienta de este nivel, la verdad es que en ese tono se puede lograr generar ambas cosas. Con mucha conversación, con un desafío mayor, pero creo que de todas maneras se tienen que seguir haciendo ambas cosas. Y todo depende del tono y de las formas que uno utiliza”, aseguró.

Añadió que “lo que hizo nuestra bancada ayer fue actuar con mucha responsabilidad”. Y “fue otorgar libertad de acción para que cada diputado lo evalúe profundamente y tome una decisión con la autonomía que corresponde”.

Megarreforma

En la entrevista la parlamentaria se refirió, además, a los cuestionamientos que realizó a la Megarreforma el Consejo Fiscal Autónomo. “Hay medidas que generan un mayor gasto y que creo que se pueden revisar”, dijo.

“Es un proyecto que como está diseñado en cada una de sus medidas hay espacio a la mejora sin perder el foco fundamental que es propiciar la mayor inversión”, agregó Balladares

Agregó que “yo tengo mucha fe de que el proceso que vamos a dar en el Senado permita, al contrario de lo que pasó en la Cámara, mejorar el proyecto y claramente tomar las advertencias que se hacen”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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