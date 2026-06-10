Gorila de zoológico japonés se viraliza por actitud “pensativa” luego de altercado con una hembra

Un particular momento se registró recientemente en el zoológico de Higashiyama, en Japón, luego de que un gorila se viralizara por un llamativo video, tras tener una “discusión” con una ejemplar hembra.

Tal como se aprecia en las imágenes, el gorila, llamado Kiyomasa, de 13 años, tiene una especie de altercado con la que sería su pareja.

En el video se ve que la hembra lo expulsa de su guarida y lo persigue con fuertes gritos.

Posteriormente, Kiyomasa adoptó una singular actitud “pensativa”, como si estuviera en un estado de reflexión por lo sucedido.

Este comportamiento, donde se tomaba el mentón y pasabas las manos por su cabeza, provocó diferentes comentarios entre los internautas, que reaccionaron con hilarantes mensajes al video.

Según consignó Emol, algunos de los comentarios fueron: “El tipo pensando: ‘¿pero por qué se molestó tanto si era jugando?’”; “nunca me había sentido tan identificado”; o “nadie le pasó un cigarrillo, ni se sentó al lado a escucharlo… Muy mal servicio”.

Mira el video: