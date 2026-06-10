Afirman que Arturo Vidal habría sido infiel a Marité Matus con Faloon: la bailarina se refirió al rumor

Paula Escobar sorprendió al panel de “Qué te lo digo” con una revelación vinculada a la vida sentimental de Arturo Vidal. La periodista compartió una historia que, según aseguró, le fue revelada por una fuente ligada al mundo del fútbol.

La comunicadora explicó que la información surgió durante una conversación relacionada con Marité Matus, Camilo Huerta y la posibilidad de que Vidal iniciara acciones legales. “Hoy día tuve una reunión con una persona muy importante del mundo del fútbol. Estábamos conversando del tema de Marité (Matus), Camilo (Huerta) y que Arturo querría demandar a Camilo… y me reveló algo que quedé ‘handroll’”, relató, de acuerdo a La Cuarta.

Según Escobar, durante ese diálogo apareció el nombre de Sonia Isaza, actual pareja del futbolista. Fue en ese contexto cuando, de acuerdo con su versión, recibió un inesperado comentario.

La periodista afirmó que su fuente le señaló que “ella no fue la única amante de Arturo”. A partir de esa declaración, entregó una serie de antecedentes sobre una supuesta relación ocurrida años atrás.

De acuerdo con el relato expuesto en el programa, Arturo Vidal habría mantenido un romance con Faloon Larraguibel en 2009. Esto habría ocurrido después del nacimiento del primer hijo del futbolista con Marité Matus y cuando la modelo recién comenzaba su participación en Yingo.

Escobar fue más allá y aseguró que el vínculo habría sido lo suficientemente importante como para generar dudas en Vidal respecto de su relación. “Me contaron que la primera mujer con la que Arturo Vidal estuvo mientras estuvo casado era Faloon Larraguibel. Me contaron que en algún minuto Arturo pensó en dejar a Marité por Faloon”, sostuvo.

La historia del collar

La periodista también relató una supuesta anécdota relacionada con un regalo que Vidal habría querido hacerle a Faloon. Según explicó, el futbolista encargó a un amigo llamado Gito la compra de un collar de alto valor.

Escobar aseguró que el obsequio nunca llegó a manos de su destinataria original debido a una situación inesperada. “Gito compra el collar para entregárselo a Faloon y tenía que entregárselo en el lugar que le señaló, en los caballos… Gito va con la caja del collar y ¿sabes con quién se encuentra? Con Marité”, relató.

La historia continuó con un supuesto encuentro entre Gito y Marité Matus. “Marité le pregunta: ‘¿Y esa caja?’. Y ¿sabes qué le dice? ‘Es para usted’. Gito le da el regalo que era para Faloon a Marité para que no sospechara”, aseveró.

Posteriormente, Escobar indicó que consultó otras fuentes sobre el tema. Según afirmó, logró confirmar que “Marité, odia a Faloon”.

La respuesta de Faloon

Sergio Rojas se contactó con Faloon Larraguibel para conocer su versión de los hechos. La ex participante de Fiebre de baile rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas en televisión.

La modelo aseguró desconocer completamente la historia relatada por Escobar. “No tengo la menor idea de eso, de verdad”, respondió.

Larraguibel también cuestionó la difusión de este tipo de versiones sin una verificación previa. “No es que me vuelva loca ni nada, sino que me carga que se inventen cosas, porque a ti te sigue mucha gente, Sergio. Y lo que escuchan es lo que creen”, añadió.

La ex chica reality insistió en que nunca tuvo relación con el futbolista y pidió no ser involucrada en la polémica. “Entonces yo no estoy dispuesta a que simplemente me involucren con gente que realmente nunca me he topado. Por favor, no quiero entrar en ese enredo de esta mujer Marité”, afirmó.

Faloon reiteró su rechazo a las acusaciones y descartó cualquier vínculo con la situación descrita. “No me metan en tonteras que no son mías, porque eso no es cierto”, sentenció.

Finalmente, la modelo calificó como irresponsable la difusión de información que, según ella, es falsa. “Es súper irresponsable por parte de ella contar algo que no es cierto y que ni siquiera me haya preguntado, eso es súper irresponsable. Así que por favor no me metan en cahuines, nunca he tenido problema en responderles, así que por favor, déjense de inventar cosas, eso no tiene nada que ver conmigo (…) lo peor es que eso me deja mal a mí, y eso no está bien”, cerró Larraguibel.