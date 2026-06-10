La visita del Papa León XIV a Cataluña vivió este miércoles uno de sus momentos más emotivos en Barcelona. El Pontífice encabezó un encuentro con organizaciones dedicadas a la ayuda social y destacó el trabajo que realizan en favor de las personas más vulnerables. La actividad se desarrolló en la iglesia de Sant Agustí, ubicada en el barrio del Raval. En el lugar, el líder de la Iglesia Católica se reunió con representantes de entidades de caridad y asistencia vinculadas a la diócesis.