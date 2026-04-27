Director nacional de Junaeb ratifica continuidad del Programa de Alimentación

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, se reunió con representantes de las 12 federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país. En la ocasión compartió la información oficial sobre del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



Peña aclaró que “los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”.



Recalcó que el Programa de Alimentación Escolar “no arriesga su continuidad”– Destacó que “beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”.



El jefe del servicio agradeció a los gremios de manipuladoras de alimentos. “Valoramos profundamente el trabajo de las manipuladoras de alimentos. Porque con su compromiso y cuidado diario hacen posible que cada preparación llegue en las mejores condiciones a nuestros estudiantes fortaleciendo sus trayectorias educativas”, subrayó.



En cuanto a la reunión, el director nacional de Junaeb detalló que “aprovechamos también para conversar sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”.