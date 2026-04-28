Trump recibe al rey Carlos III en la Casa Blanca: Comienza visita de cuatro días

El rey Carlos III se reunió el lunes con Donald Trump en la Casa Blanca, al inicio de una visita de Estado marcada por tensiones transatlánticas. Además, el encuentro ocurre en medio de un nuevo supuesto intento de asesinato contra el presidente estadounidense, lo que añade presión al escenario político.

Detrás de la cordialidad exhibida ante las cámaras, persiste una creciente brecha entre Washington y Londres. En particular, las diferencias se vinculan a la guerra impulsada por Trump en Irán, lo que ha tensionado la llamada “relación especial” entre ambos países.

En este contexto, Carlos III intervendrá este martes ante el Congreso de Estados Unidos. Según un extracto difundido, el monarca destacará que la historia compartida es de “reconciliación y renovación”, buscando reforzar los vínculos bilaterales.

Durante la jornada, bajo un clima soleado en Washington, ambos líderes intercambiaron saludos y comentarios amistosos. Asimismo, la primera dama Melania Trump recibió con gestos afectuosos a Carlos y a Camila, quien lucía un broche con las banderas de ambos países.

Posteriormente, los Trump ofrecieron un té y un recorrido por la Casa Blanca a la pareja real. Más tarde, los monarcas asistieron a una recepción en la residencia del embajador británico, donde participaron figuras políticas y públicas.

Entre los asistentes destacaron Tom Daley y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. De este modo, la actividad reforzó el carácter diplomático y simbólico de la visita, en medio de un contexto complejo.

Tensiones y agenda internacional

La visita, inicialmente pensada para conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, ha estado marcada por tensiones políticas. En efecto, Carlos III ha debido desplegar una estrategia de acercamiento diplomático, luego de las críticas de Trump a la postura británica frente a Irán.

Sin embargo, la gira continuó pese a un tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Además, un sospechoso acusado de intentar asesinar al presidente compareció ante un tribunal, lo que elevó la preocupación por la seguridad.

Para este martes, se contempla una reunión en el Despacho Oval y una cena de Estado organizada por los Trump. Luego, el rey intervendrá ante el Congreso, siguiendo el precedente de Isabel II en 1991, lo que subraya la relevancia institucional del acto.

Posteriormente, los monarcas viajarán a Nueva York, donde visitarán el memorial del 11-S. Asimismo, el jueves continuarán hacia Bermudas, en la primera visita de Carlos como monarca a ese territorio británico de ultramar.

La gira ha generado controversia en el Reino Unido y Estados Unidos, debido al conflicto con Irán. En ese marco, Trump ha criticado reiteradamente al primer ministro Keir Starmer, cuestionando su postura frente a la guerra y otras políticas.

No obstante, Starmer ha defendido la visita de Estado pese a sus diferencias con Washington. A su vez, Trump valoró la relación personal con el monarca, señalando que “Es amigo mío desde hace mucho tiempo (…) representa a su nación como nadie más puede hacerlo”.

El viaje también representa un desafío personal para Carlos III, quien ha enfrentado problemas de salud en los últimos años. Pese a ello, el monarca ha demostrado habilidades diplomáticas en instancias similares, según expertos.

Finalmente, la gira podría verse afectada por controversias vinculadas a Jeffrey Epstein. En particular, el caso involucra la relación del expríncipe Andrés con el empresario, lo que ha generado una crisis para la monarquía británica.