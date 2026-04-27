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Lugares turísticos en Chile: La Unión, quesos del sur y herencia alemana

La producción de quesos es el sello distintivo de La Unión. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, los quesos se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras. Este producto refleja la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: La Unión, quesos del sur y herencia alemana

En la Región de Los Ríos, La Unión se ha consolidado como un referente en la producción de quesos artesanales. Su identidad rural y su gastronomía con influencia alemana la convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Quesos artesanales: sabor del sur

La producción de quesos es el sello distintivo de La Unión. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, los quesos se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras. Este producto refleja la riqueza agrícola y ganadera de la zona.

Ferias campesinas: encuentro de sabores y comunidad

Las ferias de La Unión son espacios donde se exhiben quesos, miel, frutas de estación y preparaciones caseras. Los visitantes pueden recorrer puestos con productos frescos y artesanía, compartiendo la hospitalidad de la comunidad campesina. Estos encuentros transmiten identidad y tradición.

Gastronomía alemana adaptada al sur de Chile

La influencia alemana se expresa en la repostería y en la cocina local. Kuchenes, strudels y cervezas artesanales se integran con la producción campesina, creando una gastronomía híbrida que refleja la historia cultural de la ciudad.

Paisaje agrícola y vida comunitaria en este lugar turístico en Chile

El entorno de La Unión está marcado por campos de cultivo, praderas y ríos que complementan la experiencia cultural y gastronómica. La vida comunitaria se organiza en torno a la agricultura, la ganadería y las ferias, transmitiendo autenticidad y resiliencia.

La Unión demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la producción de quesos artesanales, las ferias campesinas y la gastronomía alemana adaptada al sur, que transmiten identidad. Esta ciudad de la Región de Los Ríos ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico y diverso.

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Source Texto: La Nación / Foto: Facebook
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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