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Lugares turísticos en Chile: Río Ibáñez, quesos cordilleranos y vida campesina

La producción de quesos es uno de los sellos de Río Ibáñez. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, estos quesos transmiten la riqueza natural de la cordillera. Se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Río Ibáñez, quesos cordilleranos y vida campesina

En la Región de Aysén, Río Ibáñez se presenta como un pueblo cordillerano que conserva la vida rural y la hospitalidad patagónica. Sus ferias campesinas y la producción de quesos artesanales lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Quesos artesanales: sabor de la cordillera

La producción de quesos es uno de los sellos de Río Ibáñez. Elaborados con leche de ganado local y técnicas tradicionales, estos quesos transmiten la riqueza natural de la cordillera. Se ofrecen en ferias y mercados, acompañando panes amasados y conservas caseras.

Ferias campesinas: encuentro de productos y comunidad

Las ferias de Río Ibáñez son espacios donde se exhiben hortalizas de la huerta, miel, panes y quesos artesanales. Los visitantes pueden recorrer puestos con productos frescos y preparaciones caseras, compartiendo la hospitalidad de la comunidad. Estos encuentros transmiten identidad agrícola y cultural.

Paisaje cordillerano y vida rural en este lugar turístico en Chile

El entorno de Río Ibáñez está marcado por montañas, ríos y campos de cultivo que complementan la experiencia cultural y gastronómica. La vida comunitaria se organiza en torno a la agricultura, la ganadería y las ferias, transmitiendo resiliencia y continuidad cultural.

Río Ibáñez demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las ferias campesinas y la producción de quesos artesanales que transmiten identidad. Este pueblo de la Región de Aysén ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico y diverso.

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Source Texto: La Nación / Foto: Quesos artesanales Osorno
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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